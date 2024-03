Lula diz que é grave exclusão de candidata nas eleições venezuelanas e reafirma críticas ao processo

"É grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela Justiça. Foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata", disse Lula ao ser questionado sobre o caso durante conferência de imprensa ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, em Brasília.

Na terça-feira, depois que Yoris não conseguiu fazer seu registro como representante da Plataforma Democrática, grupo de oposição, o governo brasileiro divulgou uma nota em que manifestava preocupação com o andamento das eleições venezuelanos e afirmava que o Acordo de Barbados estava em risco.

O acordo, negociado no ano passado com a participação de diversos países, inclusive o Brasil, estabelecia metas que a Venezuela precisa cumprir para ter eleições livres, em troca da suspensão de sanções impostas pelos Estados Unidos.

A suspensão de María Corina Machado, de acordo com fontes ouvidas pela Reuters, desagradou os países fiadores mas era dada como inevitável no atual clima no país. O bloqueio de sua substituta, no entanto, cruzou uma linha perigosa na avaliação do governo brasileiro.

Lula lembrou que teve uma longa conversa com Maduro durante a última reunião da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), em que falou da necessidade de que as eleições na Venezuela fossem de fato democráticas.

"Eu disse que a coisa mais importante para restaurar a normalidade na Venezuela era não ter problemas nas eleições, que as eleições acontecessem da forma mais democrática possível. É o mais importante para a Venezuela voltar para o mundo com normalidade", lembrou.