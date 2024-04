Presidente de Portugal sugere cancelamento de dívida para reparar legado colonial

Suas palavras provocaram fortes críticas de partidos de direita, incluindo o parceiro júnior da coalizão governista Aliança Democrática, o CDS-Partido Popular, e o partido de extrema-direita Chega.

O líder da bancada parlamentar do CDS-Partido Popular, Paulo Nuncio, afirmou na quinta-feira que seu partido "não precisa revisitar legados coloniais e deveres de reparação que parecem importados de fora".

O líder do Chega, André Ventura, disse que o comportamento do presidente foi uma "traição para o país".

"Não podemos varrer isso para debaixo do tapete ou colocar em uma gaveta. Temos uma obrigação de pilotar, de liderar esse processo (de reparação)", disse o presidente a repórteres neste sábado.

Ele afirmou que o país precisa assumir "responsabilidade pelos aspectos bons e ruins do que aconteceu no Império e tirar as consequências".

A era colonial do país durou mais de cinco séculos, com Angola, Moçambique, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor Leste e alguns territórios na Ásia sujeitos ao domínio português.