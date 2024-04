Hamas divulga vídeo com dois reféns de Gaza

Embora não seja possível saber se o vídeo é recente, Siegel se refere, chorando, ao Pessach, a Páscoa judaica que transcorre por estes dias; enquanto Miran diz estar cativo há 202 dias.

No vídeo anterior do Hamas desse gênero, o israelo-americano Hersh Goldberg-Polin, de 23 anos, criticava o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu governo por não fazerem o suficiente para liberar os reféns.

Críticas à falta de engajamento de Netanyahu pelos reféns

O Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos, que representa os sequestrados israelenses do 7 de outubro em Gaza, declarou que a divulgação do atual vídeo deveria impulsionar Netanyahu a intensificar os esforços para liberar todos os reféns, em negociações indiretas com o Hamas, visando uma trégua no conflito militar.

"A prova de vida de Keith Siegel e Omri Miran é a prova mais clara de que o governo de Israel deve fazer todo o possível para aprovar um acordo para o regresso de todos os reféns antes do Dia da Independência [14 de maio]. Os vivos devem retornar para sua recuperação, e os assassinados devem receber um enterro digno", exigiu o Fórum.

Além de causarem cerca de 1.200 mortes, nos inesperados ataques do 7 de Outubro em solo israelense, integrantes do Hamas sequestraram cerca de 250 indivíduos. Uma centena foi liberada durante a trégua de uma semana em novembro. Israel estima que, dos 129 que permaneceram em Gaza, 34 já teriam morrido. O grupo Hamas é classificado como terrorista pela União Europeia e os Estados Unidos.