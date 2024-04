Israel diz que ataque aéreo matou 7 funcionários humanitários em Gaza por engano; aliados exigem explicações

"Isso é imperdoável."

No Chipre, autoridades disseram que a ajuda para os civis de Gaza estava retornando à ilha do Mediterrâneo Oriental após a morte de trabalhadores da WCK, depois que a instituição de caridade sediada nos EUA disse que interromperia o trabalho no enclave.

Os Emirados Árabes Unidos, que foram os principais financiadores dos esforços de ajuda da WCK por meio do corredor marítimo, disseram que estavam suspendendo essas remessas do Chipre enquanto aguardavam mais garantias de segurança de Israel e uma investigação completa.

Austrália, Reino Unido e Polônia, países que geralmente têm sido amigáveis com Israel, exigiram ações para proteger os trabalhadores humanitários, destacando o crescente isolamento diplomático de Netanyahu em relação à situação em Gaza.

Pelo menos 196 trabalhadores humanitários foram mortos em Gaza desde que um ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro desencadeou o ataque de Israel ao enclave governado pelo Hamas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) e outros grupos internacionais têm acusado Israel de dificultar a distribuição de ajuda com obstáculos burocráticos e de não garantir a segurança dos comboios de alimentos, o que foi enfatizado por uma tragédia em 29 de fevereiro, quando cerca de 100 pessoas foram mortas enquanto esperavam pela entrega de ajuda.