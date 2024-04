Gripe aviária atinge vacas, galinhas e humano no Texas durante migração de patos

Os casos em gado leiteiro e o segundo caso humano em dois anos nos EUA renovaram as preocupações com o vírus, que vem infectando bandos de aves e um número crescente de outras espécies em todo o mundo desde 2022.

Um teste positivo em uma granja de ovos do Texas levou a Cal-Maine a abater 1,6 milhão de galinhas, informou a empresa na terça-feira. O Texas nunca havia sofrido um surto tão grande em uma instalação avícola comercial, disse Miller.

"Isso é transmitido por aves aquáticas", disse o comissário estadual em uma entrevista. "Estamos na época da migração."

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) informou pela primeira vez, em 25 de março, que uma vaca e o leite de duas fazendas no Texas testaram positivo para gripe aviária, junto do leite de duas fazendas no Kansas. Posteriormente, a agência confirmou testes positivos em outros rebanhos leiteiros no Texas, Novo México, Michigan e Idaho.

A cepa do vírus encontrada nos Estados subsequentes é muito semelhante à cepa confirmada nos casos iniciais no Texas e no Kansas, que parecem ter sido introduzidos por aves selvagens, disse o USDA.

"Estamos prontos para que os patos sigam para o norte, para seus locais de nidificação", disse Miller. "Acreditamos que dentro de uma semana ou um pouco mais, todos eles estarão fora do Texas e nós estaremos fora de perigo."