Kremlin diz que Rússia e Otan estão agora em 'confronto direto'

Rússia e Otan estão agora em "confronto direto", disse o Kremlin quando a aliança liderada pelos Estados Unidos comemora seu 75º aniversário nesta quinta-feira.

As sucessivas ondas de expansão da Otan para o leste são uma fixação do presidente Vladimir Putin, que entrou em guerra na Ucrânia há dois anos com o objetivo declarado de impedir que a aliança se aproximasse das fronteiras da Rússia. Em vez disso, a guerra galvanizou a Otan, que se expandiu novamente com as entradas de Finlândia e Suécia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: "Na verdade, as relações agora passaram para o nível de confronto direto".