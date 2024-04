Após massacre na Rússia, FBI entra em alerta para possível ataque coordenado nos EUA

O FBI está preocupado com a possibilidade de um ataque coordenado nos Estados Unidos similar ao que terminou com muitos mortos em uma casa de shows da Rússia no mês passado, disse o diretor da agência a um painel da Câmara dos Deputados norte-americana nesta quinta-feira.

"Analisando minha carreira nas forças de segurança, seria difícil pensar em um momento no qual as ameaças à nossa segurança pública e nacional foram tão elevadas em um único momento. Mas é o caso neste momento em que sento aqui hoje", disse Christopher Wray a legisladores durante uma audiência sobre orçamento.

O ataque de 22 de março a uma casa de shows nos subúrbios de Moscou matou pelo menos 144 pessoas e foi o pior da Rússia em 20 anos. Uma ala do grupo militante Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pela ação, mas o presidente russo, Vladimir Putin, procurou — sem provas — jogar a culpa na Ucrânia.