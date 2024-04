JERUSALÉM (Reuters) - Israel cancelou neste sábado excursões escolares e outras atividades juvenis previstas para os próximos dias, início da festa da Páscoa, e colocou as forças armadas em alerta total devido a um possível ataque do Irã.

Ao anunciar as medidas em um briefing televisionado, o principal porta-voz militar, contra-almirante Daniel Hagari, disse que dezenas de aviões de combate estavam no ar como parte do Estado de prontidão.