Europa se junta aos EUA para pedir contenção a Israel após ataque iraniano

Por James Mackenzie

JERUSALÉM (Reuters) - Os aliados europeus de Israel pediram nesta segunda-feira que o país demonstre contenção em relação ao ataque de mísseis e drones do Irã no fim de semana, pedindo aos líderes israelenses que se afastem da "beira do precipício" da escalada no Oriente Médio.

O gabinete de guerra do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que tem o poder de decidir sobre a resposta do país, se reunirá na tarde de segunda-feira, disse uma fonte do governo.