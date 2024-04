Comissão da ONU acusa Israel de obstruir investigação de 7 de outubro

GENEBRA (Reuters) - Uma comissão de inquérito com mandato da ONU para investigar violações da lei internacional de direitos humanos acusou Israel de obstruir seus esforços para coletar provas das vítimas do ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro.

"No que diz respeito ao governo de Israel, não vimos apenas uma falta de cooperação, mas uma obstrução ativa de nossos esforços para receber provas de testemunhas e vítimas israelenses dos eventos que ocorreram no sul de Israel", disse Chris Sidoti, um dos três membros de uma comissão de inquérito sobre abusos cometidos em Israel e nos territórios palestinos ocupados.

"Temos contato com muitos, mas gostaríamos de ter contato com mais."