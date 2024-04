Partido de extrema-direita de Portugal promete ação judicial contra restrição a conta no Facebook

Por Patricia Vicente Rua

LISBOA (Reuters) - O Chega, partido de extrema-direita de Portugal, tomará medidas legais contra a decisão da Meta de restringir a conta do Facebook do partido por dez anos, disse um porta-voz do partido nesta terça-feira.

O Chega se tornou o terceiro maior partido político de Portugal, tendo quadruplicado sua representação parlamentar para 50 parlamentares na eleição antecipada do mês passado, que reforçou a guinada para o populismo de extrema-direita na Europa como um todo.