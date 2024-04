ONU critica EUA por 'mão pesada' contra atos pró-Palestina em universidades

"Em vários locais, entretanto, os protestos foram dispersos ou desmantelados pelas forças de segurança. Centenas de estudantes foram presos. Muitos foram libertados posteriormente, enquanto outros ainda enfrentam acusações ou sanções acadêmicas", apontou a entidade.

Na avaliação da ONU, as ações tomadas pelas autoridades universitárias e policiais para "restringir tal expressão precisam ser cuidadosamente examinadas, para garantir que tais medidas não vão além do que é comprovadamente necessário para proteger os direitos e as liberdades de outros, ou para outro objetivo legítimo, como a manutenção da saúde ou da ordem pública".

"Estou preocupado porque algumas das ações de aplicação da lei, em uma série de universidades, parecem desproporcionais em seus impactos", disse.

"Conduta e discurso antissemitas"

Türk ainda criticou a "conduta e o discurso antissemitas", alertando que eles são "totalmente inaceitáveis e profundamente perturbadores". Uma das acusações contra uma parcela desses atos é de que eles teriam esse caráter. Os estudantes insistem que o centro do protesto é a guerra em Gaza.

Para a ONU, "a conduta e o discurso anti-árabe e anti-palestino são igualmente repreensíveis".