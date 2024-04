Presidente do Equador declara emergência de energia e nomeia ministro interino

QUITO (Reuters) - O presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou emergência de energia nesta terça-feira e nomeou um ministro da Energia interino, com o país sul-americano sofrendo com uma seca que está afetando a produção hidroelétrica.

“Hoje (terça-feira), tomamos a forte decisão, e mais uma vez tivemos que tomá-la, de declarar uma emergência no setor de energia do país”, afirmou Noboa em evento do governo na cidade de Guayaquil, no oeste. “Eu pedi que a ministra renunciasse.”

A ex-ministra da Energia, Andrea Arrobo, foi substituída interinamente pelo ministro dos Transportes, Roberto Luque, que manterá seu outro cargo, afirmou o gabinete de Noboa mais tarde, em outro comunicado.