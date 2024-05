Ministros Rui Costa, Paulo Pimenta, Renan Filho e Waldez Góes acompanharão Lula no RS

Os ministros Rui Costa (Casa Civil), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Renan Filho (Transportes) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) acompanharão o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira, 2, na viagem ao Rio Grande do Sul. O Estado vem sendo atingido por fortes chuvas nos últimos dias. Já são ao menos dez pessoas mortas e mais de 100 municípios afetados. Outras 21 pessoas estão desaparecidas.

A comitiva deve ter reuniões com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e equipes da Defesa Civil que participam do trabalho na região.

Em nota, o Ministério dos Transportes afirmou que colocou seu corpo técnico à disposição para "garantir atendimento imediato e digno à população, bem como celeridade no restabelecimento do fluxo viário" no Rio Grande do Sul.