Após sobreviver a ataque aéreo, menino palestino morre em busca de ajuda humanitária

A população do pequeno enclave, onde Israel e o grupo islâmico palestino Hamas lutam há mais de seis meses, está sob o risco de fome.

Na semana passada, durante um lançamento aéreo de auxílio humanitário, o adolescente foi atingido por um dos pacotes, no momento em que corria para pegar uma lata de favas, um pouco de arroz ou farinha.

"Na primeira vez, quando a casa foi atingida, ele saiu dos escombros com ferimentos na cabeça, na mão e na perna. Deus o salvou", disse o avô de Zein, Ali Oroq.

Em pé ao lado de uma grande piscina de água residual, o avô lembrou-se de como Zein nadava em um lago para conseguir comida dos lançamentos aéreos e como, em vez disso, ele deveria estar sentado em uma carteira na escola sendo educado.

Mas com mediadores falhando em conseguir uma trégua, e Israel e Hamas preparados para mais guerra em uma Faixa de Gaza transformada em terra devastada pelo conflito, a sorte do menino uma hora acabou.

"Enquanto os paraquedas caíam, uma caixa de auxílio humanitário atingiu sua cabeça. Além disso, a multidão correndo em direção à caixa não prestou atenção no garoto -- as pessoas também estavam com fome", afirmou o pai de Zein, Mahmoud.