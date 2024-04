Gabinete de Israel aprova plano de US$5 bi para reconstruir cidades na fronteira com Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - O gabinete de Israel aprovou na quarta-feira um plano de cinco anos, no valor de 19 bilhões de shekels (5 bilhões de dólares), para reconstruir e fortalecer as comunidades próximas à fronteira de Gaza após o ataque de 7 de outubro por militantes do Hamas, informou o Gabinete do Primeiro Ministro (PMO).

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel investirá os recursos em habitação, infraestrutura, educação, emprego, saúde e outras áreas.

"Os terroristas do Hamas queriam nos extirpar - mas nós os extirparemos e aprofundaremos nossas raízes", disse ele em um comunicado. "Construiremos a Terra de Israel e protegeremos nosso país."