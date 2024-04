Interesse em próxima eleição da UE é maior do que em pleito anterior, mostra pesquisa

PARIS (Reuters) - O interesse dos europeus na próxima eleição para o Parlamento Europeu é significativamente maior do que antes do último pleito, há cinco anos, de acordo com uma pesquisa da União Europeia divulgada nesta quarta-feira, com pobreza, saúde, empregos e defesa vistos como os assuntos mais importantes para os eleitores.

Cerca de 60% dos entrevistados disseram estar muito ou um pouco interessados na eleição, que ocorrerá entre 6 e 9 de junho, em comparação com 49% antes da eleição de 2019, segundo a pesquisa do Eurobarômetro.

A maioria dos cidadãos dos 27 membros do bloco, ou 81%, entrevistados em fevereiro e março, disse que o contexto internacional - marcado por conflitos armados na Ucrânia e no Oriente Médio - tornou a votação ainda mais importante.