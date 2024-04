Alertas de Biden sobre tarifas sinalizam forte sentimento anti-China em eleição dos EUA

No mesmo dia, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, sinalizou que tarifas sobre os veículos elétricos chineses podem ser necessárias para proteger os trabalhadores norte-americanos do excesso de produção de Pequim.

Nesta semana, o governo também lançou uma investigação sobre o que seriam tentativas da China de dominar os setores marítimo, de logística e de construção naval. Muitos especialistas agora acreditam que o resultado dessa investigação e de uma revisão plurianual em andamento das políticas comerciais da era Trump será a imposição de ainda mais tarifas sobre as importações da China.

Liu Pengyu, porta-voz da embaixada chinesa em Washington, disse que as tarifas dos EUA incorporam o unilateralismo e o protecionismo.

"Muitos parceiros comerciais dos Estados Unidos, incluindo a China, estão fortemente insatisfeitos com o uso frequente pelos Estados Unidos de segurança nacional, comportamento fora do mercado, excesso de capacidade e outras razões para impor restrições e politizar questões comerciais", disse Pengyu em um comunicado na quarta-feira em resposta às tarifas propostas.

A decisão do governo Biden sobre aumentar as tarifas sugere um clima comercial agressivo rumo à eleição de 2024, uma vez que Biden e seu rival republicano, Donald Trump, veem uma postura dura em relação à China como parte do caminho para a vitória, especialmente em Estados como Michigan e Pensilvânia.

Trump propôs tarifas de importação gerais de 10% caso retorne à Casa Branca.