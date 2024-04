Campanha de Trump lança esforço para combater fraude eleitoral

O Partido Republicano e a campanha de Trump disseram em um comunicado que planejam recrutar um exército de observadores eleitorais, que monitorarão locais de votação individuais em busca de irregularidades.

Os advogados, por sua vez, ficarão lotados nas "Salas de Guerra do Partido Republicano" em Estados competitivos, onde trabalharão em uma "Linha Direta de Integridade Eleitoral" para atender às ligações de observadores e eleitores que perceberem possíveis irregularidades.

"Ter as pessoas certas para contar as cédulas é tão importante quanto comparecer às urnas no dia da eleição", disse Trump em um comunicado.

"Os republicanos agora estão trabalhando juntos para proteger o voto e garantir uma grande vitória em 5 de novembro!"

O RNC executou um programa de integridade do eleitor durante as eleições para o Congresso em 2022, embora o esforço de 2024 pareça representar um avanço significativo em termos de escopo e ambição.

Durante este ciclo eleitoral, o RNC já se envolveu em 82 ações judiciais em 25 Estados relacionadas à integridade eleitoral, disse o comitê no comunicado desta sexta-feira.