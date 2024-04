Coreia do Norte conduz teste com ogiva de míssil de cruzeiro, diz agência

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte conduziu nesta sexta-feira um teste com uma ogiva de míssil de cruzeiro, além de um ensaio de lançamento de seu novo míssil antiaéreo, no Mar Ocidental da Coreia, informou a agência de notícias KCNA no sábado (ainda sexta-feira no Brasil). A agência disse que a Coreia do Norte realizou um teste de poder da ogiva de tamanho supergrande feita para o míssil de cruzeiro estratégico Hwasal-1 Ra-3 na tarde de sexta-feira. Além disso, fez um teste de lançamento do Pyoljji-1-2, um novo míssil antiaéreo. A KCNA citou a Administração de Mísseis do país. Acredita-se que o míssil de cruzeiro estratégico da Coreia do Norte tem a finalidade de carregar uma ogiva nuclear. “Ambos os testes são parte de atividades regulares do governo e seus institutos afiliados de ciência de defesa, para o desenvolvimento rápido de tecnologias de vários aspectos, como performance tática e técnica e operação de novos sistemas de armamento”, disse a KCNA, acrescentando que as atividades não tinham relação com a situação regional. A Coreia do Sul, o Japão e os EUA, que normalmente reportam testes que detectam por parte dos norte-coreanos, não fizeram isso desta vez.

(Reportagem de Heekyong Yang e Josh Smith)

((Tradução Redação São Paulo))