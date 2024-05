Será maior que enchente de 1941, diz governador do RS sobre nível do Guaíba

Mortes devem aumentar, diz governador

O governador lamentou a mortes, mas ressaltou que números devem aumentar. "Infelizmente sabemos que esses números vão aumentar. Temos 60 desaparecidos registrados e mesmo esse número tende a ser maior. Sabemos que há pessoas desaparecidas em lugares inacessíveis", afirmou.

Os níveis dos rios no Rio Grande do Sul vão continuar elevados. Leite lamentou o momento e o classificou como "crítico". "Infelizmente, continua chovendo nesta madrugada. A chuva que vai permanecer ao longo da noite, do dia de amanhã e até sábado, na parte norte do estado, vai dar contribuição nos rios, que já estão muito cheios. Então, infelizmente, Rio Taquari, Rio Jacuí, Guaíba, Vale do Caí, enfim, todos esses rios recebem essa contribuição de forma direta ou indireta e vão continuar em níveis elevados ao longo dos próximos dias".

A gente tem uma expectativa de que o tempo possa ajudar a colocar mais fortemente as aeronaves em operação e fazer mais resgates. Estamos atuando para que as aeronaves que possam atuar no período noturno, especialmente das Forças Armadas, da Força Aérea e do Exército, sigam operando ou estejam operando tudo que for possível ao longo da noite, mas também tem restrições por conta se no voo noturno, as condições climáticas estiverem muito adversas, eles têm dificuldade para sair em campo.

Eduardo Leite

Temos que ter clareza, pessoal aqui da Região Metropolitana, Porto Alegre, Guaíba, Eldorado, Barra do Ribeiro, as ilhas aqui de POA, a região sul do município, insisto, pessoal: será pior do que qualquer enchente que vocês tenham visto aqui no município. Será pior do que a pior enchente já registrada que é a de 1941. E isso vai acontecer ao longo dessa madrugada e início da manhã de amanhã, então desde já é importante deixar zonas de risco.

Eduardo Leite

Estado de calamidade pública

O governador decretou estado de calamidade pública no estado. Fortes chuvas atingiram diferentes cidades desde 24 de abril e deixaram pelo menos 29 mortos. Outras 60 pessoas estão desaparecidas.