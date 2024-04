Coreia do Norte lança música elogiando líder como "pai amigável"

Uma apresentação ao vivo da música, acompanhada por uma orquestra e assistida por Kim, também foi transmitida pela televisão estatal como parte de uma cerimônia para marcar a conclusão da construção de 10.000 novas residências.

A dinastia da família Kim, que governa a Coreia do Norte desde sua fundação após a Segunda Guerra Mundial, tem procurado fortalecer seu controle sobre o país ao criar cultos de personalidade no seu entorno.

O lançamento da música animada intitulada "Pai Amigável" ocorre em um momento em que a imprensa estatal norte-coreana mudou recentemente o nome que usa para um feriado público, gerando especulações de que a alteração faz parte dos esforços para solidificar a posição de Kim.

Em vez de chamar o feriado público anual que comemora o nascimento do fundador do país, Kim Il Sung, de "Dia do Sol", a mídia estatal começou a se referir a ele como o mais neutro "feriado de abril".

Mudanças como essa podem ser parte de um esforço de Kim para consolidar seu poder sem depender de seus antecessores, disse uma autoridade do Ministério da Unificação da Coreia do Sul.

(Por Hyunsu Yim e Hyun Young Yi)