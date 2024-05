Chiquinho pede saída de deputada do PT da relatoria de processo na Câmara

A defesa do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) pediu ao Conselho de Ética da Câmara que substitua a deputada Jack Rocha (PT-ES) da relatoria do processo que pode levar à cassação do parlamentar. Ele foi preso acusado de ser um dos mandantes, ao lado do irmão, do assassinato de Marielle Franco (PSOL-RJ).

O que aconteceu

O advogado Cleber Lopes argumenta que a deputada já se posicionou publicamente contra Chiquinho, portanto, seria suspeita para analisar o processo. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL.

A defesa anexa um post no X em que Jack, publicado em 27 de março, cobra que a representação contra Chiquinho fosse enviada ao conselho. O texto é acompanhado de uma foto em que a deputada aparece segurando um cartão que diz: "Brazão na prisão!".