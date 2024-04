Líder supremo do Irã diz que país 'demonstrou poder' contra Israel

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, agradeceu às forças armadas do país pelo ataque deste mês a Israel, dizendo que o país demonstrou seu poder independentemente de quantos alvos foram atingidos, informou a agência de notícias oficial do Irã neste domingo.

No seu primeiro ataque direto a Israel, o Irã enviou uma barreira de mais de 300 mísseis e drones em 13 de abril, no que disse ser uma retaliação pelo suposto ataque mortal de Israel ao complexo da sua embaixada em Damasco, em 1° de abril.

A maioria dos mísseis e drones foram abatidos por Israel e seus aliados e o ataque causou danos modestos em Israel.