Milhares de colombianos protestam contra reformas econômicas e sociais de Petro

Dezenas de milhares de colombianos marcharam neste domingo para rejeitar as reformas econômicas e sociais propostas pelo governo de esquerda do presidente Gustavo Petro, a mais recente de uma série de manifestações contra as políticas nacionais.

As reformas, que Petro diz que combaterão a profunda desigualdade, mas que os oponentes dizem que prejudicarão a economia já em dificuldades do país, foram as principais promessas de campanha do líder de 64 anos, que assumiu o cargo em 2022.

Apesar do céu cinzento e da chuva, cerca de 70 mil pessoas marcharam em Bogotá, de acordo com estimativas do governo municipal, cantando "fora Petro", agitando bandeiras nacionais e tocando trombetas antes de se reunirem na Praça Bolívar, no centro.