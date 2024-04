Israel ainda não mostrou evidências de que funcionários da UNRWA seriam terroristas, diz relatório

Após as alegações israelenses contra os funcionários da UNRWA, os Estados Unidos, maior doador da agência, com 300-400 milhões de dólares por ano, interrompeu o financiamento e, em seguida, o Congresso dos EUA suspendeu as contribuições até pelo menos março de 2025.

"ESTRUTURA ROBUSTA"

Há tempos Israel reclama da agência, fundada em 1949 para cuidar dos refugiados palestinos. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu o fechamento da UNRWA, dizendo que ela procura preservar a questão dos refugiados palestinos.

Israel lançou seu ataque em Gaza após combatentes do Hamas invadirem cidades israelenses em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e sequestrando outras 253, de acordo com os registros israelenses. Israel já matou mais de 34.000 pessoas em Gaza, segundo as autoridades de saúde locais.

A UNRWA diz que rescindiu os contratos de 10 dos 12 funcionários acusados por Israel de envolvimento nos ataques de 7 de outubro, e que os outros dois estão mortos.

A análise de Colonna observou que a UNRWA tem "uma abordagem mais desenvolvida" em relação à neutralidade do que outros grupos semelhantes da ONU ou de ajuda humanitária.