Série A: Torino e Bologna empatam sem gols

A melhor chance da equipe de casa veio aos 22 minutos do segundo tempo num chute de Ilic defendido por Skorupski.

Com o resultado, o Bologna perdeu a chance de assumir, ainda que provisoriamente, a 3ª posição na tabela.

A equipe da Emilia-Romagna segue em 4º lugar com 64 pontos, em boa condição na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe do técnico Thiago Motta ainda tem mais três jogos pela frente: no sábado da semana que vem (11) às 13h no horário de Brasília contra o Napoli fora de casa; no dia 18 contra a Juventus em casa; e no dia 25 contra o Genoa fora de casa.

Para se classificar à Liga dos Campeões, é preciso estar entre os cinco primeiros. Roma, com 59 pontos (e mais quatro jogos pela frente), e Atalanta, com 57 jogos (e mais cinco partidas para disputar), são as maiores ameaças.

O Torino ocupa a 10ª posição com 47 pontos e agora não tem praticamente mais nenhuma chance de se classificar para uma competição europeia na próxima temporada.