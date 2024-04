Julgamento criminal de Trump sobre suborno começa com declarações iniciais em Nova York

Os promotores afirmam que o pagamento de 130.000 dólares feito pelo ex-advogado de Trump Michael Cohen à estrela pornô Stormy Daniels, em troca de seu silêncio sobre um suposto encontro sexual com Trump uma década antes, enganou os eleitores nos últimos dias da campanha em 2016, quando sua candidatura enfrentava outras revelações de mau comportamento sexual.

Trump se declarou inocente de 34 acusações de falsificação de registros comerciais apresentadas pelo promotor de Manhattan, Alvin Bragg, e nega ter tido um encontro sexual com Daniels.

O caso é visto por muitos especialistas jurídicos como o menos consequente dos processos contra Trump. Um veredito de culpa não o impediria de assumir o cargo, mas poderia prejudicar sua candidatura.

Pesquisa Reuters/Ipsos mostra que metade dos eleitores independentes e 25% dos republicanos dizem que não votariam em Trump se ele for condenado por um crime.

Os promotores têm dito que o pagamento a Daniels fazia parte de um esquema mais amplo de "pegar e matar" elaborado por Trump, Cohen e David Pecker - o ex-diretor executivo da editora de tabloides American Media - para pagar pessoas com informações potencialmente prejudiciais sobre Trump antes da eleição de novembro de 2016. Trump derrotou a democrata Hillary Clinton.

Pecker é a primeira testemunha que os promotores planejam chamar após as declarações iniciais, informaram o New York Times e a CNN no domingo. De acordo com os promotores, Pecker concordou, durante uma reunião em agosto de 2015 com Trump e Cohen, em atuar como "olhos e ouvidos" da campanha, procurando histórias negativas sobre Trump.