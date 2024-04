Juiz analisa violações de Trump à ordem de silêncio em julgamento sobre suborno

Merchan pode optar por multar Trump em 1.000 dólares por cada uma dessas violações, conforme solicitado pelo escritório do procurador de Manhattan, Alvin Bragg.

Os promotores têm pedido a Merchan que lembre Trump, na audiência marcada para 10h30 (no horário de Brasília), que ele pode enfrentar consequências mais severas se continuar violando a ordem. A lei permite que o juiz mande Trump para a prisão por até 30 dias, no que seria uma reviravolta dramática no primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos EUA na história.

Trump diz que a ordem, que o impede de criticar publicamente testemunhas, funcionários do tribunal e seus parentes, é uma violação de sua liberdade de expressão.

Ele é acusado de falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento de 130.000 dólares antes da eleição presidencial de 2016 para comprar o silêncio de Daniels sobre um encontro sexual que ela diz ter tido em 2006. Trump se declarou inocente e nega que o encontro tenha ocorrido.

Os promotores dizem que isso foi parte de uma conspiração mais ampla para ocultar informações negativas sobre Trump em um momento em que ele estava enfrentando várias acusações de mau comportamento sexual.

"Foi fraude eleitoral, pura e simplesmente", disse o promotor Matthew Colangelo na segunda-feira.