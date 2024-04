Manifestantes pró-palestinos planejam sêders em Nova York e outras cidades, enquanto campus universitários fervilham

Bates disse que o Departamento de Educação tem um “papel fundamental a desempenhar” para lidar com os protestos antissemitas.

A Universidade de Columbia, na cidade de Nova York, cancelou aulas presenciais na segunda-feira para tentar aliviar as tensões no campus e preocupada que estudantes judeus fossem alvo de assédios. Nesta terça-feira, a universidade disse que as aulas para o resto do ano serão híbridas - com os alunos podendo assisti-las online ou pessoalmente.

A polícia de Nova York prendeu mais de 120 manifestantes no campus da Universidade de Nova York na noite de segunda-feira, disse um porta-voz da polícia. A polícia afirmou que as autoridades da universidade pediram ajuda e que os manifestantes não se dispersaram dentro do prazo dado pela universidade.

O grupo islâmico palestino Hamas atacou Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e tomando dezenas de reféns, de acordo com as contagens israelenses. A ofensiva militar de Israel contra Gaza, governada pelo Hamas, em retaliação matou mais de 34.000 pessoas, segundo o Ministério da Saúde local, deslocou quase toda a população de 2,3 milhões de Gaza e causou uma crise humanitária no enclave.

(Reportagem de Kanishka Singh em Washington, Brendan O' Brien em Chicago e Julia Harte and Jonathan Allen em Nova York)