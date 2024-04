Militares israelenses atacam norte de Gaza em bombardeio mais pesado das últimas semanas

"Não sei se conseguiremos sobreviver antes que essa guerra acabe", acrescentou.

O Exército israelense disse que os foguetes lançados durante a noite contra Israel vieram de posições de tiro no norte de Gaza. O Exército israelense atingiu lançadores de foguetes e matou vários militantes durante a noite, no que chamou de ataques "direcionados e precisos".

"No último dia, os caças IAF e outras aeronaves atingiram aproximadamente 25 alvos terroristas em toda a Faixa de Gaza, incluindo infraestrutura militar, postos de observação, terroristas e postos de lançamento", afirmou em um comunicado.

O novo bombardeio no norte de Gaza ocorre quase quatro meses depois que o Exército israelense anunciou que estava retirando suas tropas de lá, dizendo que o Hamas não controlava mais essas áreas.

Este mês, Israel também retirou a maior parte de suas forças no sul de Gaza. Mas os esforços para chegar a um cessar-fogo fracassaram, e os bombardeios e ataques israelenses no território onde as tropas se retiraram estão dificultando o retorno dos habitantes de Gaza deslocados às casas abandonadas. Israel também atacou Khan Younis, no sul, na terça-feira, um dia depois que tanques invadiram partes do leste da cidade.

Israel diz que está tentando erradicar o Hamas, que controla o enclave, após um ataque do grupo militante em 7 de outubro que matou 1.200 pessoas e fez 253 reféns, segundo os cálculos israelenses.