Reino Unido gastará 2,5% do PIB em defesa até 2030, diz premiê

Por Elizabeth Piper

VARSÓVIA (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse nesta terça-feira que aumentará os gastos com defesa para 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) por ano até 2030, dizendo que a indústria bélica britânica precisa estar em “pé de guerra” no momento mais perigoso do mundo desde a Guerra Fria.

Ao lado do líder da Otan, Jens Stoltenberg, Sunak afirmou que o Reino Unido gastará 75 bilhões de libras adicionais ao longo de seis anos para reforçar a produção de munições e drones, o que tornará o Reino Unido o segundo país da Otan que mais gasta com defesa.