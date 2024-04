Câmara do setor elétrico elege conselheiros, nomes apoiados pelo governo surpreendem

Apesar disso, também houve críticas ao processo, uma vez que os apoiados pelo governo, Ricardo Simabuku e Vital do Rêgo Neto, surgiram de última hora, sem negociação prévia, e quando já havia consenso entre os agentes para votação em outros nomes.

Na eleição da véspera, para a cadeira que representa os comercializadores e consumidores, foi eleita Gerusa Magalhães, advogada com vasta experiência no setor elétrico e cujo nome já estava pacificado entre os agentes para assumir o posto. Ela também foi eleita para vice-presidente do colegiado da CCEE.

Para o assento de indicação dos geradores de energia, foi eleito Ricardo Simabuku, engenheiro elétrico respeitado no setor, com carreira no Ministério de Minas e Energia, na agência reguladora Aneel e na própria CCEE.

Segundo fontes que acompanharam a assembleia, o nome de Simabuku foi colocado na mesa de última hora com apoio do governo, e acabou sendo eleito no lugar de Rose Santos, que até então era a principal cotada para o posto.

Já na vaga das distribuidoras de energia, a expectativa era de reeleição do atual conselheiro na CCEE, Marco Delgado, mas acabou eleito Vital do Rêgo Neto, em indicação que alguns agentes ouvidos classificaram como "política", por ele ser filho do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo e não ter grande experiência no setor elétrico como os demais indicados.

Segundo nota distribuída pela CCEE após a eleição, Vital do Rêgo Neto é graduado em Direito pela UNB e mestre em Direito da Energia pela Universidade de Sorbonne. Ele também já atuou como assessor da diretoria da Aneel.