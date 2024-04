Igreja Ortodoxa Russa suspende padre que rezou no túmulo de Navalny

Sua suspensão foi anunciada pela Diocese de Moscou da Igreja Ortodoxa Russa, que disse que ele seria rebaixado à função de leitor de salmos.

Nenhum motivo foi declarado para a punição, a última de uma série que a Igreja impôs a padres considerados simpáticos à oposição ou que não apoiam suficientemente a guerra da Rússia na Ucrânia.

"No final do período de penitência, com base no feedback do local de obediência, será tomada uma decisão sobre a possibilidade de seu futuro serviço sacerdotal", disse a diocese.

A Reuters não conseguiu entrar em contato com Safronov. Um homem que atendeu o telefone em sua igreja em Moscou disse que todas as perguntas deveriam ser direcionadas ao escritório do patriarca ortodoxo Kirill, que não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O funeral de Navalny, o mais conhecido crítico interno do presidente russo, Vladimir Putin, levou dezenas de milhares de pessoas às ruas em 1º de março — um evento raro na Rússia, onde quase 20.000 pessoas foram detidas nos últimos dois anos por protestarem contra a guerra.

O Kremlin nega as acusações de apoiadores de Navalny de que ordenou a sua morte. Seu atestado de óbito diz que ele morreu de causas naturais.