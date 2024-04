Belarus diz ter impedido ataque à capital por drones lançados da Lituânia

MOSCOU (Reuters) - O chefe do serviço de segurança de Belarus disse na quinta-feira que frustrou um ataque à capital Minsk por drones lançados da Lituânia, informaram as agências de notícias estatais russas.

Não houve comentário imediato da Lituânia, membro da Otan.

"O Comitê de Segurança do Estado, em cooperação com pares de outras agências de segurança, realizou recentemente uma série de medidas de segurança agudas, o que tornou possível evitar ataques de drones de combate do território da Lituânia contra objetos em Minsk e seus subúrbios", disse o chefe de segurança bielorrusso Ivan Tertel à agência de notícias RIA.