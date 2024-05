Leite fala em 'Plano Marshall' para reconstruir RS: 'medidas excepcionais'

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse neste sábado (4) que os próximos dias "serão ainda muito difíceis pela frente" para os habitantes locais. Ele afirmou ainda que a reconstrução do estado vai precisar de um 'Plano Marshall'.

O que aconteceu

Vamos precisar de medidas absolutamente excepcionais. O Rio Grande do Sul vai precisar de um Plano Marshal [plano dos EUA para financiamento à reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra], de medidas absolutamente extraordinárias. Quem ja foi vítima das tragédias não pode ser vítima de desassistência e da burocracia Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Leite falou à imprensa no início da noite deste sábado ao lado do ministro Paulo Pimenta, chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República) e do ministro Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, para atualizar os números da tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.