Blinken pede tratamento justo para empresas dos EUA em visita à China

Mas Washington e Pequim estão cada vez mais em desacordo sobre como as empresas norte-americanas operam na China, as exportações e capacidade de produção chinesas, e as tensões também estão crescendo sobre o apoio chinês à Rússia em sua guerra na Ucrânia.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, disse que em uma reunião com a principal autoridade da China em Xangai, Chen Jining, Blinken levantou preocupações sobre as "políticas comerciais e práticas econômicas não mercantis" da China.

Blinken também "enfatizou que os Estados Unidos buscam uma competição econômica saudável com a RPC e condições equitativas para os trabalhadores e empresas dos EUA que operam na China".

RPC, ou República Popular da China, é o nome oficial do país.

Em resposta aos comentários, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês Wang Wenbin disse em uma coletiva de imprensa que "a China sempre realizou cooperação econômica e comercial de acordo com os princípios do mercado".

"Esperamos que os EUA respeitem o princípio da concorrência justa, cumpram as regras da OMC e trabalhem com a China para criar condições favoráveis ao desenvolvimento sólido e estável das relações econômicas e comerciais entre a China e os EUA", disse Wang.