Ex-editor de tabloide diz que discutiu com Trump sobre quem deveria pagar por histórias de sexo

Por Jack Queen e Jody Godoy e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - O ex-editor do National Enquirer David Pecker depôs no julgamento criminal de Donald Trump nesta quinta-feira e afirmou que discutiu com Trump e seu ex-advogado antes da eleição de 2016 sobre quem deveria comprar o silêncio de mulheres que disseram ter tido encontros sexuais com ele.

O segundo dia de depoimento de Pecker forneceu mais evidências de que ele trabalhou em estreita colaboração com Trump para suprimir histórias que poderiam ter prejudicado a candidatura presidencial do empresário que se tornou político, em um momento em que ele enfrentava várias acusações de mau comportamento sexual.