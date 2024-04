Juízes da Suprema Corte dos EUA se inclinam para algum nível de imunidade ao analisar pedido de Trump

O juiz Thomas perguntou a Sauer qual é a fonte dessa imunidade presidencial. Sauer citou os poderes concedidos ao presidente de acordo com a Constituição.

Trump se declarou inocente nesse caso e em três outros processos criminais que enfrenta, incluindo um julgamento em andamento sobre as acusações do Estado de Nova York relacionadas a um suborno a uma estrela pornô pouco antes da eleição de 2016. Trump não compareceu à audiência na Suprema Corte porque estava em um tribunal de Manhattan para esse caso.

Sauer levantou três exemplos hipotéticos de ex-presidentes sendo acusados por ações oficiais tomadas enquanto presidente.

Ele perguntou se George W. Bush poderia ser processado por obstruir um processo oficial por supostamente ter mentido ao Congresso para justificar a guerra do Iraque, ou Barack Obama acusado de assassinato por matar cidadãos americanos no exterior por meio de ataques de drones, ou Biden acusado de induzir ilegalmente imigrantes a entrar no país ilegalmente, com base em suas políticas de fronteira.

"A resposta a todas essas perguntas é não", disse Sauer.

"PRESIDENTE CERIMONIAL"