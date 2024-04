Parque Chiribiquete, na Colômbia, receberá US$ 1 milhão por ano durante pelo menos 30 anos

"Os recursos mais valiosos são os recursos contínuos e os recursos que fortalecem a presença do Estado", disse a Ministra do Meio Ambiente, Susana Muhamad, descrevendo o fundo como um marco na cooperação internacional na Colômbia.

Embora o fundo funcione por um período inicial de 30 anos, a esperança é que ele exista "perpetuamente", disseram os organizadores durante evento no palácio presidencial Casa de Nariño, que também contou com a presença do presidente colombiano Gustavo Petro.

Chiribiquete é a joia da região amazônica da Colômbia, espalhando-se por duas das províncias do país andino e abrigando uma infinidade de espécies de plantas e animais, de acordo com a agência de parques nacionais.

Mas assim como em muitos outros ecossistemas na América do Sul, o parque enfrenta a ameaça invasora do desmatamento, fenômeno que destrói milhares de quilômetros quadrados de floresta todos os anos.

Em 2022, a Colômbia perdeu 1.235 km² de floresta, grande parte na região amazônica do país, disse o Ministério do Meio Ambiente.

O novo fundo ajudará a monitorar a área protegida e a obter informações sobre a saúde do parque, disseram os organizadores, acrescentando que o dinheiro também ajudará a restaurar áreas degradadas da floresta e a fortalecer a governança.