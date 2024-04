Milhares protestam em Budapeste e pedem reforma de leis de proteção à infância

As eleições europeias e locais deste ano podem ser as mais difíceis dos 14 anos de Orbán como premiê, com uma economia em recessão e o escândalo do abuso afetando sua plataforma de valores familiares, além do político novato ameaçando reverter o status quo.

Mesmo assim, o partido governista Fidesz segue como o mais popular da Hungria.