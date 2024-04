Zelenskiy pede mais sistemas de defesa aérea em reunião com aliados

O encontro acontece dias depois que o Congresso dos EUA encerrou um impasse de meio ano para aprovar um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares à Ucrânia.

O governo do presidente Joe Biden anunciou que 1 bilhão de dólares em artilharia, defesas aéreas e outros equipamentos serão enviados em breve para as linhas de frente ucranianas.

"Enquanto esperávamos por uma decisão sobre o apoio norte-americano, o Exército russo conseguiu tomar a iniciativa no campo de batalha", disse Zelenskiy.

"Ainda podemos agora, não apenas estabilizar a frente, mas também avançar para alcançar nossos objetivos ucranianos na guerra", acrescentou.

Os EUA esperam que suas novas entregas de armamentos ajudem a Ucrânia a reconstruir as defesas e reequipar suas forças à medida que se recupera de uma lacuna na assistência norte-americana, mas não esperam que Kiev lance operações ofensivas em grande escala contra as Forças Russas no curto prazo.

O influxo de armas pode aumentar as chances de Kiev evitar um grande avanço russo no leste, pouco mais de dois anos após o início da invasão em grande escala de Moscou, segundo analistas militares.