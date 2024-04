Apoiadores socialistas pedem que primeiro-ministro espanhol permaneça no cargo

Sánchez negou as acusações contra sua esposa, Begoña Gómez, e disse que anunciará a decisão sobre seu futuro na segunda-feira.

“Primeiro-ministro, fique, Pedro, fique. Estamos com você”, afirmou a vice-primeira-ministra e ministra do Tesouro, Maria Jesús Montero, a uma reunião do comitê federal do Partido Socialista, em sua sede, em Madri.

No lado de fora, apoiadores eufóricos se aglomeraram nas ruas e tocaram músicas populares pedindo para que Sánchez continue, muitos agitando bandeiras ou com os rostos pintados.

Cerca de 12.500 apoiadores foram à manifestação, segundo o governo espanhol.

“Espero que ele continue porque a Espanha tem que continuar com ele. Se não, isso me assusta. Temos medo do que viria”, disse Leonor Romero, vereadora de Huelva, no sul da Espanha, à Reuters.

“Ele precisa continuar. Eu acho que ele não renunciará. Eles nos deixará órfãos”, disse José Luis Trigo, aposentado de 74 anos.