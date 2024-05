Câmera corporal flagra PM disparando ao menos 10 vezes contra homem em SP

A câmera corporal de um policial militar flagrou o momento em que o agente atira ao menos 10 vezes em um homem na manhã de quarta-feira (8) no bairro Jardim Paulistano, na zona norte de São Paulo.

O que aconteceu

Câmera corporal de PM registrou o momento dos disparos. O vídeo, que circula nas redes sociais e tem 12 segundos, mostra o homem de camiseta preta olhando para o lado direito, quando o PM — do lado esquerdo do suspeito — aponta a arma e já realiza a sequência de disparos. O homem cai no chão.

Policiais dizem que apuravam denúncia de tráfico de drogas na região. Em nota, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou que os "policias foram surpreendidos por suspeito armado com um revólver calibre .38". A pasta ainda disse que "houve intervenção e o homem foi atingido". No vídeo, não é possível ver se o homem estava armado.