Julgamento de Trump testa estratégia de campanha de aproveitar publicidade ruim

Em sua terceira campanha à Casa Branca, Trump está usando a elevada atenção da imprensa para amplificar suas alegações de perseguição judicial e, ao mesmo tempo, tenta parecer presidenciável ao se reunir com líderes ou enviados de aliados dos EUA que se mostraram dispostos, apesar das dezenas de acusações em quatro casos criminais contra ele.

A mídia está proibida de televisionar o julgamento de Trump e é uma observadora silenciosa dos procedimentos. Antes do julgamento começar, em 15 de abril, houve discussões sobre como Trump equilibraria sua campanha com o papel de réu criminal, fora do olhar do público pela maior parte de quatro dias da semana.

Com seus movimentos reduzidos, Trump e sua campanha têm aproveitado a “audiência de milhões” proporcionada por câmeras que acompanham cada um dos seus movimentos, disse a consultora republicana Jeanette Hoffman, incluindo suas visitas encenadas a uma loja de conveniência, ou bodega, no Harlem e com trabalhadores sindicais em um canteiro de obras na região central de Manhattan.

“Nenhuma campanha gostaria de ter seu candidato no tribunal em vez de estar com os eleitores”, disse Hoffman. “Mas eu também acho que eles estão sendo espertos em maximizar seus momentos de apoio diante das câmeras durante o julgamento.”

Ainda assim, Trump não realizou um comício de campanha desde o começo do julgamento, embora dois estejam planejados para a próxima semana nos Estados cruciais de Michigan e Wisconsin. Uma tempestade que se aproximava o forçou a adiar abruptamente um comício na Carolina do Norte em 20 de abril. Em seu único dia de folga do julgamento nesta semana, ele jogou golfe.

As pesquisas de opinião sugerem que, por mais que Trump tente fazer o melhor em uma situação ruim, o julgamento traz riscos políticos. Elas mostram que alguns eleitores republicanos podem se voltar contra ele se ele tornar um criminoso condenado, o que lhe custaria apoio crucial em uma acirrada revanche contra o presidente democrata Joe Biden em 5 de novembro.