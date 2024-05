Ao menos 50 mortos por cheias súbitas no norte do Afeganistão, segundo alto funcionário

Pelo menos 50 pessoas, "principalmente mulheres e crianças", morreram nesta sexta-feira (10) em inundações causadas por cheias súbitas no norte do Afeganistão, disse à AFP um alto funcionário da província de Baglan.

"O número provisório é de 50 mortos, de acordo com o hospital distrital de Baglan-e-Markazi, e pode aumentar", disse Hedayatullah Hamdard, chefe do departamento de gestão de desastres naturais da província de Baglan. As equipes de resgate "estão procurando possíveis vítimas presas na lama ou sob os escombros", acrescentou.

Cheias repentinas e inundações atingiram o Afeganistão nas últimas semanas, deixando cerca de uma centena de mortos, segundo as autoridades.