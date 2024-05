Kylian Mbappé oficializa sua saída do Paris Saint-Germain

O atacante Kylian Mbappé oficializou sua saída do Paris Saint-Germain nesta sexta-feira (10), no final da temporada, após jogar durante sete anos no clube da capital francesa.

"É meu último ano no Paris SG, não vou estender e vou encerrar minha aventura em algumas semanas, vou jogar minha última partida no Parque dos Príncipes no domingo" [no campeonato francês contra o Toulouse], anunciou o jogador de 25 anos em suas redes sociais.

Mbappé chegou ao PSG no fechamento do mercado no início da temporada de 2017-2018, vindo do Monaco. Desde então, alcançou números impressionantes com o clube parisiense, com seis títulos da Ligue 1 (2018, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024), que se somaram ao que havia conquistado com o Monaco em 2017. Também conquistou a Copa da França três vezes com o PSG (2018, 2020 e 2021).