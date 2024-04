Biden provoca Trump no jantar de correspondentes em ano eleitoral

"Sim, a idade é um problema. Sou um homem adulto, concorrendo com uma criança de 6 anos", brincou Biden.

Biden, de 81 anos, acrescentou mais tarde sobre o ex-presidente Trump, de 77 anos: "A idade é a única coisa que temos em comum. Minha vice-presidente realmente me apoia."

Trump reagiu ao evento chamando-o de "muito ruim" em uma publicação em sua plataforma Truth Social. "Joe foi um desastre absoluto! Não dá para ser muito pior do que isso!", disse ele.

Manifestantes segurando faixas do lado de fora da reunião no Washington Hilton protestaram contra as mortes de jornalistas em Gaza. Centenas de manifestantes incentivaram os jornalistas a boicotar o evento anual e gritaram contra autoridades do governo enquanto elas entravam.

Biden evitou os grandes protestos na frente do hotel, chegando por uma entrada nos fundos, onde foi recebido por grupos menores de manifestantes que pediam um cessar-fogo.

No evento centenário, centenas de jornalistas, políticos e celebridades estiveram reunidos em um enorme salão. O evento geralmente conta com uma abordagem amigável do presidente em um discurso de encerramento para repórteres e outros convidados na plateia.