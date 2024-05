Vídeo de abrigo com gatos não mostra animais resgatados no RS

É falso que um vídeo circulando em redes sociais mostre dezenas de gatos resgatados nas enchentes do Rio Grande do Sul. O conteúdo é antigo e já havia sido postado em janeiro por um internauta de outro país. Sua origem, no entanto, é incerta.

O que diz o post

Publicação traz vídeo com gatos amontoados em uma sala escura e sem móveis, com o texto sobreposto "Gatinhos resgatados no Rio Grande do Sul..."

Por que é falso

Vídeo é antigo. Busca reversa (aqui) trouxe o mesmo vídeo postado no Instagram em 7 de janeiro deste ano por um usuário indonésio (aqui), sem os dizeres em português e muita antes da tragédia no RS. Usamos uma captura deste segundo vídeo na busca reversa do portal russo Yandex (aqui) e encontramos o mesmo vídeo na plataforma VK, publicado "há cinco anos", sem precisar a data (aqui). Mas é possível que o vídeo seja mais antigo, pois não encontramos mais dados de quando ou onde foi filmado.