Delegação do Hamas vai ao Cairo na 2ª-feira para negociações sobre cessar-fogo em Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Uma delegação do Hamas visitará o Cairo na segunda-feira para negociações com o objetivo de alcançar um cessar-fogo, disse uma autoridade do Hamas à Reuters neste domingo, enquanto os mediadores se esforçam para que o acordo seja costurado antes de um ataque israelense a Rafah, no sul.

O responsável pela informação, que pediu para não ser identificado, disse que a delegação irá discutir uma proposta de cessar-fogo entregue pelo Hamas aos países mediadores Catar e Egito, bem como a resposta de Israel.